Українська компанія Skyeton вироблятиме дрони у Словаччині

Українська компанія Skyeton інвестує 3,5 млн доларів у нову фабрику в Словаччині для виробництва розвідувальних систем.

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Українська компанія Skyeton, що спеціалізується на розвідувальних системах, розширює свою діяльність на Словаччину, інвестувавши 3,5 млн доларів у нову фабрику. Засновник компанії Олександр Степура підтвердив ці інвестиції в коментарі Defence Industry Europe.

Новий завод у Словаччині, де виробництво розпочалося навесні 2024 року, був створений для задоволення зростаючого попиту на розвідувальні системи Skyeton. Компанія вже отримала замовлення на понад 75 систем від Збройних сил України. Завод планує виробляти 25 систем на рік, з перспективою збільшення виробничих потужностей у чотири рази після завершення інвестиційного раунду.

Системи Raybird, які компанія Skyeton постачає Збройним силам України з 2018 року, є передовими безпілотниками. Кожна система, вартістю 1,2 млн доларів, включає три дрони, переносну наземну станцію управління, антенну систему, пускову установку, камеру, фотоапарат і радари. Дрони Raybird мають здатність залишатися в повітрі до 28 годин, покривати відстань до 2500 км і підніматися на висоту до 4500 метрів.

Raybird є одним з п’яти безпілотників у світі з такими характеристиками і відрізняється економічною вигідністю порівняно з іноземними аналогами.

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