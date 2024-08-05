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Украинская компания Skyeton будет производить дроны в Словакии

21:37, 5 августа 2024
Украинская компания Skyeton инвестирует 3,5 млн долларов в новую фабрику в Словакии для производства разведывательных систем.
Украинская компания Skyeton будет производить дроны в Словакии
Источник фото: Online.ua
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Украинская компания Skyeton, специализирующаяся на разведывательных системах, расширяет свою деятельность на Словакию, инвестировав 3,5 млн долларов в новую фабрику. Основатель компании Александр Степура подтвердил эти инвестиции в комментарии Defence Industry Europe.

Новый завод в Словакии, где производство началось весной 2024 года, был создан для удовлетворения растущего спроса на разведывательные системы Skyeton. Компания уже получила заказ на более 75 систем от Вооруженных сил Украины. Завод планирует производить 25 систем в год, с перспективой увеличения производственных мощностей в четыре раза после завершения инвестиционного раунда.

Системы Raybird, которые компания Skyeton поставляет Вооруженным силам Украины с 2018 года, являются передовыми беспилотниками. Каждая система, стоимостью 1,2 млн долларов, включает три дрона, переносную наземную станцию управления, антенную систему, пусковую установку, камеру, фотоаппарат и радары. Дроны Raybird обладают способностью оставаться в воздухе до 28 часов, покрывать расстояние до 2500 км и подниматься на высоту до 4500 метров.

Raybird является одним из пяти беспилотников в мире с такими характеристиками и отличается экономической выгодностью по сравнению с иностранными аналогами.

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