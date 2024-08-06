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Посадовці ДСНС, які закупили комп’ютери за завищеними цінами, постануть перед судом

10:40, 6 серпня 2024
Під час закупівлі комп’ютерного обладнання було завдано збитків на суму понад 14 млн грн.
Посадовці ДСНС, які закупили комп’ютери за завищеними цінами, постануть перед судом
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направило до суду обвинувальний акт щодо посадовців ДСНС, які закупили комп’ютери за завищеними цінами, що спричинило збитки на понад 14 млн грн. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Було встановлено, що начальник одного із підрозділів ДСНС України та начальник відділу цього підрозділу закупили комп’ютерне обладнання за завищеними цінами.

Так, у жовтні 2022 року підрозділом ДСНС було оголошено тендер на 2 тис. 50 комплектів персональних комп’ютерів на понад 44 млн грн. Закупівля проводилася через аукціон, на який заявку подало лише одне підприємство.

«Посадові особи ДСНС не дослідили ринкову вартість комп’ютерної техніки та оголосили переможцем підприємство, яке продавало техніку за ціною, на 30% вище ринкової», - повідомили у Бюро.

Висновками експертиз підтверджується проведення закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами та спричинення збитків на суму понад 14 млн грн.

Посадовці ДСНС обвинувачуються у службовій недбалості. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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