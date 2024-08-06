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Чиновники ГСЧС, закупившие компьютеры по завышенным ценам, предстанут перед судом

10:40, 6 августа 2024
При закупке компьютерного оборудования был нанесен ущерб на сумму более 14 млн грн.
Чиновники ГСЧС, закупившие компьютеры по завышенным ценам, предстанут перед судом
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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц ГСЧС, закупивших компьютеры по завышенным ценам, что повлекло ущерб более чем на 14 млн грн. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Установлено, что начальник одного из подразделений ГСЧС Украины и начальник отдела этого подразделения закупили компьютерное оборудование по завышенным ценам.

Так, в октябре 2022 года подразделением ГСЧС был объявлен тендер на 2 тыс. 50 комплектов персональных компьютеров более чем на 44 млн грн. Закупка производилась через аукцион, на который заявку подало только одно предприятие.

«Должностные лица ГСЧС не исследовали рыночную стоимость компьютерной техники и объявили победителем предприятие, продававшее технику по цене, на 30% выше рыночной», - сообщили в Бюро.

Выводы экспертиз подтверждают проведение закупки компьютерного оборудования по завышенным ценам и причинение убытков на сумму более 14 млн грн.

Чиновники ГСЧС обвиняются в служебной халатности. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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