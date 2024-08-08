На Київщині рибалкам за незаконний вилов риби загрожує до 3 років обмеження волі

У поліції пишуть, що йдеться про улов на понад 2,5 мільйона гривень.

На Київщині поліція задокументувала факт незаконної риболовлі в Яготинській громаді. Як зазначають правоохоронці, йдеться про улов на понад 2,5 мільйона гривень.

У поліції області повідомили, що 7 серпня на водосховищі Бориспільщини виявили двох рибалок, які здійснювали незаконний вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову на двох човнах. До поліції про подію повідомив головний інспектор рибоохоронного патруля.

Тепер чоловікам загрожує до 3 років обмеження волі, зазначають у поліції.

«Правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини встановили, що 47 та 53-річний жителі Яготинської громади здійснювали незаконний вилов риби сітками та рибними пастками. Добуті ресурси та рибальське знаряддя вилучено», - пишуть у поліції.

Зазначається, що працівники дізнання розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зайняття рибним, водним добувним промислом (ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України).

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