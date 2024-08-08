На Киевщине рыбакам за незаконный отлов рыбы грозит до 3 лет ограничения свободы

В полиции пишут, что речь идет об улове на более чем на 2,5 миллиона гривен.

На Киевщине полиция задокументировала факт незаконной рыбалки в Яготинской общине. Как отмечают правоохранители, речь идет об улове на более чем 2,5 миллиона гривен.

В полиции области сообщили, что 7 августа на водохранилище Бориспольщины обнаружили двух рыбаков, которые осуществляли незаконный отлов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова на двух лодках. В полицию о происшествии сообщил главный инспектор рыбоохранного патруля.

Теперь мужчинам грозить до 3 лет ограничения свободы, отмечают в полиции.

«Правоохранители Бориспольского управления полиции Киевщины установили, что 47 и 53-летний жители Яготинской общины осуществляли незаконный вылов рыбы сетками и рыбными ловушками. Добытые ресурсы и рыболовное орудие изъяты», - пишут в полиции.

Отмечается, что работники дознания начали досудебное расследование по факту незаконного занятия рыбным, водным добывающим промыслом (ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины).

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