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На Закарпатті у санаторії викачували мінеральну воду понад встановлені ліміти, — прокуратура

07:54, 16 серпня 2024
Депутата сільської ради підозрюють у незаконному видобутку мінеральної води.
На Закарпатті у санаторії викачували мінеральну воду понад встановлені ліміти, — прокуратура
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На Закарпатті депутату сільської ради, який входить до керівного складу одного із санаторіїв у Мукачівському районі, повідомили про підозру у незаконному видобутку мінеральної води. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Як повідомляється, на території санаторію упродовж першого півріччя 2024 року систематично здійснювалося видобування мінеральних вод понад встановлені ліміти. Коштів за користування надрами із перевищенням норми та реалізовану мінеральну воду сплачено не було.

Водночас підозрюваний намагався приховати незаконну діяльність, скручуючи показники лічильників до необхідного значення.

Їх адаптували для того, аби вони відповідали погодженим лімітам на викачку води зі свердловин. За пів року незаконно видобуто майже 15 тис. кубометрів мінеральних вод, придатних для внутрішнього та зовнішнього лікування і промислового розливу.

Чоловіку повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини, йому може загрожувати позбавлення волі строком до шести років.

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