На Закарпатье в санатории выкачивали минеральную воду сверх установленных лимитов, — прокуратура

Депутат сельского совета подозревается в незаконной добыче минеральной воды.

На Закарпатье депутату сельского совета, который входит в руководящий состав одного из санаториев в Мукачевском районе, сообщили о подозрении в незаконной добыче минеральной воды. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как сообщается, на территории санатория в течение первого полугодия 2024 года систематически осуществлялась добыча минеральных вод сверх установленных лимитов. Средств за использование недр с превышением нормы и реализованную минеральную воду уплачено не было.

В то же время, подозреваемый пытался скрыть незаконную деятельность, скручивая показатели счетчиков до необходимого значения.

Их адаптировали для того, чтобы они соответствовали согласованным лимитам на выкачку воды из скважин. За полгода незаконно добыто около 15 тыс. кубометров минеральных вод, пригодных для внутреннего и внешнего лечения и промышленного разлива.

Мужчине сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенной по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины, ему может грозить лишение свободы сроком до шести лет.

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