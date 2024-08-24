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Україна ратифікувала Римський статут – Президент підписав закон

11:39, 24 серпня 2024
Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Україна ратифікувала Римський статут – Президент підписав закон
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Україна офіційно ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 24 серпня. Наразі його повернуто з підписом Президента та відбувається розсилання акту.

Пресслужба парламенту України повідомила, що офіційне друковане видання Верховної Ради газета «Голос України» опублікувало Закон України «Про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього» № 3909-IX.

Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як відомо, Верховна Рада 21 серпня ухвалила внесений Президентом законопроєкт 0285 про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроєкт про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиме мова про українських громадян.

«Україна заявляє, що протягом семи років після набрання Римським статутом чинності для України вона не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду стосовно злочинів, зазначених у статті 8 (з урахуванням поправок), коли, ймовірно, злочин було вчинено її громадянами», - йдеться у заяві України до статті 124.

Отже, ратифікація відбудеться, але із певними зауваженнями.

При цьому законопроект також передбачає одночасно «підтвердити визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, передбачених статтями 6, 7, 8 Римського статуту, починаючи з 21 листопада 2013 року».

Нагадаємо, що для цілей Римського статуту «воєнні злочини» у статті 8 означають, серед іншого, грубі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, зокрема, катування або нелюдське поводження, широкомасштабне знищення і привласнення майна, що не викликане військовою необхідність і вчинене незаконно та безглуздо, взяття заручників, умисне позбавлення військовополоненого або іншої особи, що перебуває під захистом, права на справедливий і звичайний суд тощо. Також воєнними злочинами вважаються інші серйозні порушення законів і звичайїв, що застосовуються у міжнародних збройних конфліктах у встановлених рамках міжнародного права і так далі (перелік досить широкий).

«Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій щодо «захисту наших військових»: Україна ратифікує Римський статут із заявою по ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації» - зауважила народний депутат Галина Янченко.

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