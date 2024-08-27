Практика судів
  1. В Україні

В лісопаркових зонах Києва зафіксували падіння уламків – КМВА про нічну атаку ворога

09:36, 27 серпня 2024
У столиці повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин.
В лісопаркових зонах Києва зафіксували падіння уламків – КМВА про нічну атаку ворога
Джерело фото: ДСНС Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цієї ночі ворог знов завдав комбінованого, ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, балістичних, крилатих та аеробалістичних ракет. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Як зазначається, у столиці повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин.

«Спочатку вона була пов’язана із атакою ворожих дронів, попередньо типу «Shahed». Беспілотники заходили на місто хвилями та з різних напрямків. Близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку. Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет (точну кількість та тип повітряних цілей оприлюднять Повітряні Сили). Все, що летіло на столицю України – знищено», зазначив начальник КМВА.

За словами Сергія Попко, за даними оперативного зведення в лісопаркових зонах було зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта – локалізовані.

Інформація щодо потерпілих не надходила, додали в КМВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виключення з військового обліку у зв’язку із досягненням граничного віку перебування в запасі за старим законодавством — Верховний Суд відкрив провадження

Чоловік хоче зобов’язати ТЦК надати документ про виключення його з військового обліку у зв`язку із досягненням ним граничного 40-річного віку перебування в запасі станом на 2009 рік, тобто, за старим законодавством.

Ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД у виняткових випадках можуть бути надані й під час розгляду справи в суді — Верховний Суд

Невідкриття стороні захисту в порядку ст. 290 КПК документів, які стали приводами і підставами для проведення НСРД, автоматично не вказує про необхідність визнання протоколів за результатами проведення НСРД недопустимими доказами в розумінні ст. 87 КПК.

Засуджений має вживати заходів, щоб дізнатися про стан розгляду подання органу пробації щодо нього, — Верховний Суд

Крім того, засуджений не повідомив належним чином суд про зміну місця свого проживання для направлення йому кореспонденції на актуальну адресу, що також може свідчити про несумлінне ставлення засудженого до своїх процесуальних обов'язків.

На посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів є 26 кандидатів, але є нюанси

У новому конкурсі вирішили взяти участь претенденти, які вже або брали участь у конкурсі, або беруть участь у конкурсі на посади в Службі дисциплінарних інспекторів прямо зараз.

Кабмін затвердив план виконання Комплексної реформи органів правопорядку, де передбачив ратифікацію Римського статуту після припинення війни

Новий План заходів для виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023—2027 роки передбачає, що «протягом року після припинення чи скасування воєнного стану потрібно розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду», але він вже поданий та прийнятий.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді