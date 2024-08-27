В лісопаркових зонах Києва зафіксували падіння уламків – КМВА про нічну атаку ворога

У столиці повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин.

Джерело фото: ДСНС Києва

Цієї ночі ворог знов завдав комбінованого, ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, балістичних, крилатих та аеробалістичних ракет. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Як зазначається, у столиці повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин.

«Спочатку вона була пов’язана із атакою ворожих дронів, попередньо типу «Shahed». Беспілотники заходили на місто хвилями та з різних напрямків. Близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку. Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет (точну кількість та тип повітряних цілей оприлюднять Повітряні Сили). Все, що летіло на столицю України – знищено», зазначив начальник КМВА.

За словами Сергія Попко, за даними оперативного зведення в лісопаркових зонах було зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта – локалізовані.

Інформація щодо потерпілих не надходила, додали в КМВА.

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