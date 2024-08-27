У Франції слідчі допитали охоронця та помічницю Павла Дурова

Арешт бізнесмена продовжено до 28 серпня.

Джерело фото: Instagram/Павло Дуров

Французькі слідчі допитали охоронця та помічницю арештованого в Парижі засновника Telegram Павла Дурова, які «постійно супроводжують його», повідомило видання Le Figaro з посиланням на джерело. Після цього їх відпустили.

Повідомляється, що арешт Дурова продовжено до 28 серпня. Напередодні прокуратура уточнювала, що має право продовжити арешт до 96 години.

Нагадаємо, 24 серпня Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Він був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Згодом команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що арешт Павла Дурова у Парижі не є політичним.

Бізнесмен допитується в рамках розслідування 12 злочинів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.