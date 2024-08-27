Во Франции следователи допросили охранника и помощницу Павла Дурова

Арест бизнесмена продлен до 28 августа.

Французские следователи допросили охранника и помощницу арестованного в Париже основателя Telegram Павла Дурова, которые «постоянно сопровождают его», сообщило издание Le Figaro со ссылкой на источник. После этого их отпустили.

Сообщается, что арест Дурова продлен до 28 августа. Накануне прокуратура уточняла, что имеет право продлить арест до 96 часов.

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Он был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Позже команда Telegram сделала заявление о задержании Павла Дурова.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест Павла Дурова в Париже не является политическим.

Тем временем председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

Предприниматель допрашивается в рамках расследования 12 преступлений.

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