В лесопарковых зонах Киева зафиксировали падение обломков – КГВА о ночной атаке врага

В столице воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и продолжалась суммарно более 5 часов.

Источник фото: ГСЧС Киева

Этой ночью враг вновь нанес комбинированный, ракетно-дроновый удар по Украине с применением ударных БпЛА, баллистических, крылатых и аэробалистических ракет. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Как отмечается, в столице воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и продолжалась суммарно более 5 часов.

«Сначала она была связана с атакой вражеских дронов, предварительно типа «Shahed». Беспилотники заходили на город волнами и с разных направлений. Около трех ночи противник поднял в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые выпустили ракеты «Кинжал» через Киевщину в направлении западных областей Украины. Приблизительно одновременно взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Предварительно, крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 5 утра. Воздушный удар, как и вчера, снова закончился волнами атак баражирующих боеприпасов. В целом силы и средства противовоздушной обороны с начала этих суток уничтожили вокруг Киева около полутора десятков ударных дронов и несколько ракет (точное количество и тип воздушных целей обнародуют Воздушные Силы). Все, что летело на столицу Украины – уничтожено», – отметил начальник КГВА.

По словам Сергея Попко, по данным оперативной сводки в лесопарковых зонах было зафиксировано падение обломков, в результате чего возникли очаги возгораний лесной подстилки. Некоторые уже ликвидированы, остальные – локализованы.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в КГВА.

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