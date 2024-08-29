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Організували «спостережні пункти», щоб корегувати удари: у Києві затримали агентів рф

21:12, 29 серпня 2024
Затримані організували спостережні пункти в орендованих квартирах Києва, щоб коригувати удари по об’єктах критичної інфраструктури.
Організували «спостережні пункти», щоб корегувати удари: у Києві затримали агентів рф
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Служба безпеки України повідомляє про затримання агентів гру рф, які організували "спостережні пункти" в орендованих квартирах Києва, щоб коригувати обстріли

Зазначається, що спецслужба зірвала нову спробу росії створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. 

У результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру) та одного з його поплічників.

СБУ повідомляє, що затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу.

Вони коригували ракетно-дронові атаки рф та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.

Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі – об’єкти критичної інфраструктури.

У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла гру стежити за вулицями Києва у режимі онлайн.

У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак.

З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб’єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах.

СБУ авчасно викрила організатора агентурної мережі та його поплічника і затримала їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь рф.

Затриманим повідомили про підозру у підготовці до здійснення диверсії в умовах воєнного стану.

Організатору оголошено підозру у підготовці до здійснення дій, що перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань у особливий період.

Зловмисники перебувають під вартою.

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