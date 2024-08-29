На Вокзальній у Києві зупинився ескалатор – станція метро працює лише на вихід

У Києві на червоній лінії метро станція «Вокзальна» тимчасово працює лише на вихід. На вхід для пасажирів станція зачинена. Про це повідомили у КМДА.
Як пояснюється, такі тимчасові обмеження діють через зупинку ескалатора, що працює на підйом.
«Наразі фахівці ескалаторної служби вже усувають несправність», - зазначили там.
Повідомляється, що середній резервний ескалатор проходить плановий капітальний ремонт.
Оновлено 13:11
Станція запрацювала на вхід для пасажирів. Несправність ескалатора усунули.
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