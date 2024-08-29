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На Вокзальній у Києві зупинився ескалатор – станція метро працює лише на вихід

13:06, 29 серпня 2024
На станції зупинився ескалатор, що працює на підйом.
На Вокзальній у Києві зупинився ескалатор – станція метро працює лише на вихід
Джерело фото: КП «Київський метрополітен»
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У Києві на червоній лінії метро станція «Вокзальна» тимчасово працює лише на вихід. На вхід для пасажирів станція зачинена. Про це повідомили у КМДА.

Як пояснюється, такі тимчасові обмеження діють через зупинку ескалатора, що працює на підйом.

«Наразі фахівці ескалаторної служби вже усувають несправність», - зазначили там.

Повідомляється, що середній резервний ескалатор проходить плановий капітальний ремонт.

Оновлено 13:11

Станція запрацювала на вхід для пасажирів. Несправність ескалатора усунули.

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