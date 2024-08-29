На Вокзальной в Киеве остановился эскалатор – станция метро работает только на выход

В Киеве на красной линии метро станция «Вокзальная» временно работает только на выход. На вход для пассажиров станция закрыта. Об этом сообщили в КГГА.
Как объясняется, такие временные ограничения действуют из-за остановки эскалатора, работающего на подъем.
«Сейчас специалисты эскалаторной службы уже устраняют неисправность», - отметили там.
Сообщается, что средний эскалатор проходит плановый капитальный ремонт.
Обновлено 13:11
Станция заработала на вход для пассажиров. Неисправность эскалатора устранили.
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