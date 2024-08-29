Авиакатастрофа с руководством МВД в Броварах: в суд направлен обвинительный акт

Четырех должностных лиц ГСЧС обвиняют в нарушении правил безопасности полетов.

В Печерский районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по делу катастрофы вертолета в Броварах в январе 2023 года, в котором погибло руководство Министерства внутренних дел, в частности Денис Монастырский.

По данным Государственного бюро расследований, в суд передали обвинительный акт в отношении:

начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителя командира по летной подготовке;

командира авиационной эскадрильи;

начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании – производителя вертолета.

Установлено, что в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Несмотря на предупреждения внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов, сообщает ГБР.

Отмечается, что во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, к моменту благоприятных погодных условий.

Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажное здание и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, ввиду отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто.

Кроме высокопоставленных должностных лиц МВД и сопровождающих их лиц в авиатроше погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые именно пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Четверым должностным лицам Управления авиации и авиационного поиска ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы ГСЧС инкриминировано нарушение правил безопасности полетов воздушного транспорта, повлекшее гибель людей.

Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда – служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

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