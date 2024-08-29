В Укрэнерго обновили применение графиков отключений света на 29 августа

До 22:00 в ряде областей и в Киеве будут действовать три очереди отключений одновременно.

Как сообщали в НЭК «Укрэнерго» накануне, 29 августа меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

В четверг в Укрэнерго сообщили, что утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений.

Следовательно – с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в г. Киеве будут действовать три очереди отключений одновременно, пишут в Укрэнерго.

Ранее сообщалось, что с 15:00 до 22:00 прогнозируется отключение трех очередей одновременно, в другие часы суток две очереди отключений.

С графиками применения ограничений в каждом регионе можно ознакомиться на сайте местных облэнерго или на их страницах в соцсетях.

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