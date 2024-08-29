В Укренерго оновили застосування графіків відключень світла на 29 серпня

До 22:00 у низці областей та у Києві діятимуть три черги відключень одночасно.

Як повідомляли у НЕК «Укренерго» напередодні, 29 серпня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.

У четвер в Укренерго повідомили, що вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень.

Відтак – з 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у м. Київ діятимуть три черги відключень одночасно, пишуть в Укренерго.

Раніше повідомлялося, що з 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно, в інші години доби дві черги відключень.

З графіками застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитись на сайті місцевих обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.

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