Для отримання соцдопомоги не потрібно буде надавати паперові документи, якщо вони вже є в базах, — Данило Гетманцев

В Україні спростили отримання соціальної допомоги. Тепер не не потрібно буде надавати паперові документи, якщо вони вже є в базах. Деталі змін повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.
"Завдяки діджиталізації та інтеграції різноманітних реєстрів заявникам не потрібно буде подавати жодні паперові документи чи їх копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну від інших державних органів – розпорядників і власників відповідних реєстрів", - розповів Гетманцев в соцмережі.
Зазначається, що урядом внесено зміни до низки документів, які стосуються державної соціальної допомоги, зокрема:
Постанова уряду, яка запроваджує цю новацію, набуває чинності з 1 вересня.
"Розраховуємо спростити і полегшити життя людям, які звертаються по державну допомогу – вони мають бути позбавлені клопоту збирати стоси папірців та подавати документи, які вже є у розпорядженні державних органів", - сказав Гетманцев.
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