Для отримання соцдопомоги не потрібно буде надавати паперові документи, якщо вони вже є в базах, — Данило Гетманцев

Кабмін спростив отримання соціальної допомоги: голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив деталі.

В Україні спростили отримання соціальної допомоги. Тепер не не потрібно буде надавати паперові документи, якщо вони вже є в базах. Деталі змін повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

"Завдяки діджиталізації та інтеграції різноманітних реєстрів заявникам не потрібно буде подавати жодні паперові документи чи їх копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну від інших державних органів – розпорядників і власників відповідних реєстрів", - розповів Гетманцев в соцмережі.

Зазначається, що урядом внесено зміни до низки документів, які стосуються державної соціальної допомоги, зокрема:

Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми;

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Постанова уряду, яка запроваджує цю новацію, набуває чинності з 1 вересня.

"Розраховуємо спростити і полегшити життя людям, які звертаються по державну допомогу – вони мають бути позбавлені клопоту збирати стоси папірців та подавати документи, які вже є у розпорядженні державних органів", - сказав Гетманцев.

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