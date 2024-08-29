Для получения соцпомощи не нужно будет предоставлять бумажные документы, если они уже есть в базах, - Даниил Гетманцев

В Украине упростили получение социальной помощи. Теперь не нужно будет предоставлять бумажные документы, если они уже есть в базах. Детали изменений сообщил председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
"Благодаря диджитализации и интеграции различных реестров заявителям не нужно будет подавать никакие бумажные документы или их копии, если они уже есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС), или которые можно получить путем межведомственного информационного обмена от других государственных органов – распорядителей и владельцев соответствующих реестров", - рассказал Гетманцев в соцсети.
Отмечается, что правительством внесены изменения в ряд документов, касающихся государственной социальной помощи, в частности:
Постановление правительства, которое вводит это новшество, вступает в силу с 1 сентября.
"Рассчитываем упростить и облегчить жизнь людям, которые обращаются за государственной помощью – они должны быть лишены хлопот собирать кипы бумажек и подавать документы, которые уже есть в распоряжении государственных органов", - сказал Гетманцев.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.