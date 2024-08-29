Для получения соцпомощи не нужно будет предоставлять бумажные документы, если они уже есть в базах, - Даниил Гетманцев

Кабмин упростил получение социальной помощи: глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил детали.

В Украине упростили получение социальной помощи. Теперь не нужно будет предоставлять бумажные документы, если они уже есть в базах. Детали изменений сообщил председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Благодаря диджитализации и интеграции различных реестров заявителям не нужно будет подавать никакие бумажные документы или их копии, если они уже есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС), или которые можно получить путем межведомственного информационного обмена от других государственных органов – распорядителей и владельцев соответствующих реестров", - рассказал Гетманцев в соцсети.

Отмечается, что правительством внесены изменения в ряд документов, касающихся государственной социальной помощи, в частности:

Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми;

Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

Порядка выплаты пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, денежного довольствия родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семь' ях по принципу «деньги ходят за ребенком»;

Порядка назначения и государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

Порядка предоставления помощи на жительство внутри перемещенным лицам.

Постановление правительства, которое вводит это новшество, вступает в силу с 1 сентября.

"Рассчитываем упростить и облегчить жизнь людям, которые обращаются за государственной помощью – они должны быть лишены хлопот собирать кипы бумажек и подавать документы, которые уже есть в распоряжении государственных органов", - сказал Гетманцев.

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