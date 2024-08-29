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Авіатроща з керівництвом МВС у Броварах: до суду скеровано обвинувальний акт

13:24, 29 серпня 2024
Чотирьох посадовців ДСНС звинувачують у порушенні правил безпеки польотів.
Авіатроща з керівництвом МВС у Броварах: до суду скеровано обвинувальний акт
Фото: EPA
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До Печерського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно п'ятьох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій у справі щодо катастрофи гелікоптера в Броварах у січні 2023 року, в якій загинуло керівництво Міністерстві внутрішніх справ, зокрема Денис Монастирський. 

За даними Державного бюро розслідувань, до суду передали обвинувальний акт щодо:

  • начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
  • в.о. командира спеціального авіаційного загону;
  • заступника командира з льотної підготовки;
  • командира авіаційної ескадрильї;
  • начальника служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.

Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей.

Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів, повідомляє ДБР. 

Зазначається, що під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Чотирьом посадовцям Управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС інкриміновано порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону – службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Раніше ми писали, що ДБР завершило розслідування авіакатастрофи у Броварах, де загинув Денис Монастирський.

Версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах не підтвердилась

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