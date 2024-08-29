Организовали «наблюдательные пункты», чтобы корректировать удары: в Киеве задержали агентов рф

Задержанные организовали наблюдательные пункты в съемных квартирах Киева, чтобы корректировать удары по объектам критической инфраструктуры.

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Служба безопасности Украины сообщает о задержании агентов гру рф, которые организовали "наблюдательные пункты" в арендованных квартирах Киева, чтобы корректировать обстрелы.

Отмечается, что спецслужба сорвала новую попытку россии создать собственные агентурные центры в Киеве, Полтаве и Чернигове.

В результате спецоперации задержан старший агент (резидент) главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известный как гру) и один из его приспешников.

СБУ сообщает, що задержанными оказались два жителя Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу.

Они корректировали ракетно-дроновые атаки рф и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.

Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в съемной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели – объекты критической инфраструктуры.

В этом доме агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, позволявшей игру следить за улицами Киева в режиме онлайн.

Таким образом, враг надеялся зафиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявить огневые позиции ПВО для корректировки новых атак.

С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они сначала проводили доразведку вблизи энергообъектов, а затем планировали создать собственные ячейки в обоих городах.

СБУ разоблачила организатора агентурной сети и его приспешника и задержала их.

Во время обысков у фигурантов изъяты видеоустройства, телефоны и сим-карты с подтверждениями взрывной деятельности в пользу россии.

Задержанным сообщили о подозрении в подготовке к совершению диверсии в условиях военного положения.

Организатору объявлено подозрение в подготовке к совершению действий, препятствующих законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Злоумышленники находятся под стражей.

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