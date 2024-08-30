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На Франківщині СБУ заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації

21:45, 30 серпня 2024
На ресурсі публікували дані про місця оповіщення резервістів та військовозобов'язаних у Коломийському районі Івано-Франківської області.
На Франківщині СБУ заблокувала Телеграм-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації
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Служба безпеки України повідомила, що заблокувала ще один Телеграм-канал, який перешкоджав мобілізації чоловіків призовного віку на Прикарпатті. Про це інформує Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Як зазначають у спецслужбі, на цьому ресурсі публікували інформацію про актуальні місця оповіщення резервістів та військовозобов'язаних у Коломийському районі.

СБУ встановила, що телеграм-канал та чат до нього створив і адміністрував 26-річний мешканець одного із сіл району. 

«Розуміючи, що канал дає чоловікам можливість незаконно ухилитися від виконання військового обов’язку, уникнути обліку та призову, адміністратор зробив свій ресурс закритим. Попри це, кількість підписників каналу становила майже 18 тисяч чоловік і зростала», - повідомили у СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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