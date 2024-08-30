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Верховний суд Бразилії заблокував рахунки Starlink і погрожує заборонити соцмережу X в країні

16:44, 30 серпня 2024
Представник Верховного суду повідомив, що блокування рахунків Starlink стало наслідком відсутності законних представників платформи X у Бразилії.
Верховний суд Бразилії заблокував рахунки Starlink і погрожує заборонити соцмережу X в країні
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У четвер, 29 серпня, Верховний суд Бразилії заблокував банківські рахунки компанії Starlink американського мільярдера Ілона Маска, після того як його соціальна мережа X не призначила у встановлений термін свого законного представника в країні. Про це повідомило агентство Reuters.

Представник Верховного суду зазначив, що блокування рахунків Starlink стало наслідком відсутності законних представників платформи X у Бразилії.

У виданні також повідомляють, що частиною спору є невиплачені штрафи, накладені на соцмережу X за відмову передати деякі документи. Їх сума сягає близько 20 млн реалів ($3,6 млн).

Законодавство Бразилії передбачає, що всі інтернет-компанії повинні мати офіційного представника в країні, який може отримувати судові накази та відповідати за діяльність компанії.

У свою чергу, видання The New York Times повідомляє, що 28 серпня Верховний суд Бразилії дав Ілону Маску 24 години, щоб призначити законного представника соцмережі Х в країні. В іншому разі платформа буде змушена припинити діяльність.

Термін для визначення законного представника для X спливав 29 серпня о 20:07 (23:07 за Гринвічем).

У NYT додають, що якщо Маск не призначить законного представника Х у Бразилії, платформа  втратить один із найбільших своїх ринків за межами США.

Ілон Маск вже відреагував на рішення, він назвав суддю Верховного суду Бразилії «найгіршим злочинцем, який прикидається суддею». А компанія Starlink звинуватила суддю в прихованому винесенні рішення без належного процесу.

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