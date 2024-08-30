На Львівщині посадовці Держпродспоживслужби організували схему поборів з підприємців-імпортерів квітів

Зловмисники вимагали у підприємців гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, які засвідчують наявність або відсутність шкідливих організмів у будь-яких рослинах.

Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині злочинну схему системних поборів з імпортерів квітів. Організаторами схеми виявились заступник директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України та посадовці Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зловмисники вимагали у підприємців гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, які засвідчують наявність або відсутність шкідливих організмів у будь-яких рослинах.

Такі сертифікати необхідні для ввезення рослин з-за кордону. Суми коливались від декількох сотень до декількох тисяч гривень залежно від кількості товару та частоти його ввезення.

Зокрема, працівники ДБР затримали у Києві посадовця Держпродспоживслужби України на «гарячому» під час отримання 3 тис. доларів США від одного з підприємців.

«Посадовець вимагав у бізнесмена ці гроші щомісячно. Платити він мав за те, що його товар безперешкодно отримуватиме відповідні сертифікати. У разі відмови обіцяв створити штучні перешкоди під час отримання таких документів. Зокрема, за даними слідства, посадовці затягували видачу сертифікатів, для взяття зразків, необхідних для проведення фітосанітарного контролю, вимагали вивантажувати вміст автомобілів. Через це порушувався температурний режим і рослини втрачали товарний вигляд», - заявили у Бюро.

Посадовцю повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Також задокументовано отримання систематичних поборів з підприємців інспекторами фітосанітарного контролю ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. За проходження фітосанітарного контролю одним з підприємств вони частинами отримали 52 тис. грн. Під час передачі останнього траншу в 12 тис. грн одного з інспекторів затримали правоохоронці.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до десяти років. Готуються підозри іще двом інспекторам.

Подано до суду клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів — тримання під вартою та відсторонення від виконання обов’язків.

Під час обшуків за місцем роботи та в помешканнях фігурантів було вилучено документи, оргтехніку, а також гроші – 1,4 млн грн, та 120 тис. доларів США.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності посадовців.

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