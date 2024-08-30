Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині посадовці Держпродспоживслужби організували схему поборів з підприємців-імпортерів квітів

21:30, 30 серпня 2024
Зловмисники вимагали у підприємців гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, які засвідчують наявність або відсутність шкідливих організмів у будь-яких рослинах.
На Львівщині посадовці Держпродспоживслужби організували схему поборів з підприємців-імпортерів квітів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині злочинну схему системних поборів з імпортерів квітів. Організаторами схеми виявились заступник директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України та посадовці Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зловмисники вимагали у підприємців гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, які засвідчують наявність або відсутність шкідливих організмів у будь-яких рослинах.

Такі сертифікати необхідні для ввезення рослин з-за кордону. Суми коливались від декількох сотень до декількох тисяч гривень залежно від кількості товару та частоти його ввезення.

Зокрема, працівники ДБР затримали у Києві посадовця Держпродспоживслужби України на «гарячому» під час отримання 3 тис. доларів США від одного з підприємців.

«Посадовець вимагав у бізнесмена ці гроші щомісячно. Платити він мав за те, що його товар безперешкодно отримуватиме відповідні сертифікати. У разі відмови обіцяв створити штучні перешкоди під час отримання таких документів. Зокрема, за даними слідства, посадовці затягували видачу сертифікатів, для взяття зразків, необхідних для проведення фітосанітарного контролю, вимагали вивантажувати вміст автомобілів. Через це порушувався температурний режим і рослини втрачали товарний вигляд», - заявили у Бюро.

Посадовцю повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Також задокументовано отримання систематичних поборів з підприємців інспекторами фітосанітарного контролю ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. За проходження фітосанітарного контролю одним з підприємств вони частинами отримали 52 тис. грн. Під час передачі останнього траншу в 12 тис. грн одного з інспекторів затримали правоохоронці.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до десяти років. Готуються підозри іще двом інспекторам.

Подано до суду клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів — тримання під вартою та відсторонення від виконання обов’язків.

Під час обшуків за місцем роботи та в помешканнях фігурантів було вилучено документи, оргтехніку, а також гроші – 1,4 млн грн, та 120 тис. доларів США.

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності посадовців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна як учасниця Римського статуту може поставити питання щодо Монголії, якщо вона не виконає ордер на арешт путіна - Олександр Мережко

Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко пояснив, які механізми є в України, якщо Монголія не виконає ордер на арешт путіна, виданий МКС.

ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю на 17 тисяч грн, бо той не повідомив протягом 7 днів про свою інвалідність

Дані про осіб з інвалідністю поки «не бігають», тому ТЦК їх не бачить і штрафує осіб з інвалідністю.

Тести на когнітивні здібності ВККС хоче отримати у грудні 2024 року: відомі вимоги та умови Комісії

ВККС хоче отримати програмне забезпечення і базу тестових завдань у безстрокове користування

Економічне бронювання, яке вже прописане в постанові Кабміну, можуть поширити на інші підприємства

Для того, щоб ввести економічне бронювання, необовʼязково вносити зміни до законів, адже Кабмін вже й так його запровадив постановою 76.

До Верховної Ради внесли доопрацьований законопроект про підвищення податків

Військовий збір встановлять для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області