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На Львовщине должностные лица Госпродпотребслужбы организовали схему поборов с предпринимателей-импортеров цветов

21:30, 30 августа 2024
Злоумышленники требовали у предпринимателей деньги за выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих наличие или отсутствие вредных организмов в любых растениях.
На Львовщине должностные лица Госпродпотребслужбы организовали схему поборов с предпринимателей-импортеров цветов
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Государственное бюро расследований разоблачило во Львовской области преступную схему системных поборов из импортеров цветов. Организаторами схемы оказались заместитель директора одного из департаментов Госпродпотребслужбы Украины и должностные лица Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Злоумышленники требовали у предпринимателей деньги за выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих наличие или отсутствие вредных организмов в любых растениях.

Такие сертификаты необходимы для ввоза растений из-за границы. Суммы колебались от нескольких сотень до нескольких тысяч гривен в зависимости от количества товара и частоты его ввоза.

В частности, работники ГБР задержали в Киеве должностное лицо Госпродпотребслужбы Украины на «горячем» при получении 3 тыс. долларов США от одного из предпринимателей.

«Должностное лицо требовало у бизнесмена эти деньги ежемесячно. Платить он должен за то, что его товар будет беспрепятственно получать соответствующие сертификаты. В случае отказа обещал создать искусственные препятствия при получении таких документов. По данным следствия, должностные лица затягивали выдачу сертификатов, для взятия образцов, необходимых для проведения фитосанитарного контроля, требовали выгружать содержимое автомобилей. Поэтому нарушался температурный режим и растения теряли товарный вид», - заявили в Бюро.

Чиновнику сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Также документировано получение систематических поборов с предпринимателей инспекторами фитосанитарного контроля ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области. За прохождение фитосанитарного контроля от одного из предприятий они по частям получили 52 тыс. грн. При передаче последнего транша в 12 тыс. грн одного из инспекторов задержали правоохранители.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)

Предусмотренное статьей наказания – лишение свободы сроком до десяти лет. Готовятся подозрения еще двум инспекторам.

Подано в суд ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения — содержании под стражей и отстранении от исполнения обязанностей.

Во время обысков по месту работы и в помещениях фигурантов были изъяты документы, оргтехника, а также деньги – 1,4 млн грн, и 120 тыс. долларов США.

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности должностных лиц.

 

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