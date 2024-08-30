Практика судов
  1. В мире

Верховный суд Бразилии заблокировал счета Starlink и угрожает запретить соцсеть X в стране

16:44, 30 августа 2024
Представитель Верховного суда сообщил, что блокирование счетов Starlink является следствием отсутствия законных представителей платформы X в Бразилии.
Верховный суд Бразилии заблокировал счета Starlink и угрожает запретить соцсеть X в стране
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 29 августа, Верховный суд Бразилии заблокировал банковские счета компании Starlink американского миллиардера Илона Маска, после того, как его социальная сеть X не назначила в установленный срок своего законного представителя в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель Верховного суда отметил, что блокирование счетов Starlink является следствием отсутствия законных представителей платформы X в Бразилии.

В издании также сообщают, что часть спора - невыплаченные штрафы, наложенные на соцсеть X за отказ передать некоторые документы. Их сумма достигает около 20 млн реалов ($3,6 млн).

Законодательство Бразилии предусматривает, что все интернет-компании должны иметь официальный представитель в стране, который может получать судебные приказы и отвечать за деятельность компании.

В свою очередь, издание The New York Times сообщает, что 28 августа Верховный суд Бразилии дал Илону Маску 24 часа, чтобы назначить законного представителя соцсети Х в стране. В противном случае платформа будет вынуждена прекратить деятельность.

Срок для определения законного представителя для X истекал 29 августа в 20:07 (23:07 по Гринвичу).

В NYT добавляют, что если Маск не назначит законного представителя Х в Бразилии, платформа потеряет один из самых больших своих рынков за пределами США.

Илон Маск уже отреагировал на решение, он назвал судью Верховного суда Бразилии «худшим преступником, который притворяется судьей». А компания Starlink обвинила судью в скрытом вынесении решения без должного процесса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК оштрафовал мужчину с инвалидностью на 17 тысяч грн, потому что тот не сообщил в течение 7 дней о своей инвалидности

Данные о лицах с инвалидностью пока «не бегают», поэтому ТЦК их не видит и штрафует лиц с инвалидностью.

Тесты на когнитивные способности ВККС хочет получить в декабре 2024 года: известны требования и условия Комиссии

ВККС хочет получить программное обеспечение и базу тестовых заданий для бессрочного использования

Экономическое бронирование, уже прописанное в постановлении Кабмина, могут распространить на другие предприятия

Для того чтобы ввести экономическое бронирование, необязательно вносить изменения в законы, ведь Кабмин уже и так его ввел постановлением 76.

В Верховную Раду внесли доработанный законопроект о повышении налогов

Военный сбор установят для физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы

В реестрах юрлиц, вещных прав и земельном кадастре закроют ряд данных в целях безопасности

Законопроект предлагает установить ограничения в предоставлении информации из реестров юрлиц, владельцев недвижимости и земли.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області