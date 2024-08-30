Верховный суд Бразилии заблокировал счета Starlink и угрожает запретить соцсеть X в стране

Представитель Верховного суда сообщил, что блокирование счетов Starlink является следствием отсутствия законных представителей платформы X в Бразилии.

В четверг, 29 августа, Верховный суд Бразилии заблокировал банковские счета компании Starlink американского миллиардера Илона Маска, после того, как его социальная сеть X не назначила в установленный срок своего законного представителя в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель Верховного суда отметил, что блокирование счетов Starlink является следствием отсутствия законных представителей платформы X в Бразилии.

В издании также сообщают, что часть спора - невыплаченные штрафы, наложенные на соцсеть X за отказ передать некоторые документы. Их сумма достигает около 20 млн реалов ($3,6 млн).

Законодательство Бразилии предусматривает, что все интернет-компании должны иметь официальный представитель в стране, который может получать судебные приказы и отвечать за деятельность компании.

В свою очередь, издание The New York Times сообщает, что 28 августа Верховный суд Бразилии дал Илону Маску 24 часа, чтобы назначить законного представителя соцсети Х в стране. В противном случае платформа будет вынуждена прекратить деятельность.

Срок для определения законного представителя для X истекал 29 августа в 20:07 (23:07 по Гринвичу).

В NYT добавляют, что если Маск не назначит законного представителя Х в Бразилии, платформа потеряет один из самых больших своих рынков за пределами США.

Илон Маск уже отреагировал на решение, он назвал судью Верховного суда Бразилии «худшим преступником, который притворяется судьей». А компания Starlink обвинила судью в скрытом вынесении решения без должного процесса.

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