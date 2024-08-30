На Франковщине СБУ заблокировала Телеграмм-канал, который помогал уклонистам избегать мобилизации

На ресурсе публиковали данные о местах оповещения резервистов и военнообязанных в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.

Служба безопасности Украины сообщила, что заблокировала еще один Телеграмм-канал, препятствовавший мобилизации мужчин призывного возраста на Прикарпатье. Об этом сообщает Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области.

Как отмечают в спецслужбе, на этом ресурсе публиковали информацию об актуальных местах оповещения резервистов и военнообязанных в Коломыйском районе.

СБУ установила, что телеграмм-канал и чат к нему создал и администрировал 26-летний житель одного из сел района.

«Понимая, что канал дает мужчинам возможность незаконно уклониться от выполнения воинского долга, избежать учета и призыва администратор сделал свой ресурс закрытым. Несмотря на это, количество подписчиков канала составило почти 18 тысяч человек и росло», - сообщили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли мобильный телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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