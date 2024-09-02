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У Міноборони знайшли рішення, як захистити смартфони військовослужбовців

12:53, 2 вересня 2024
Подібний підхід використовує армія США для підвищення кіберзахисту військових.
У Міноборони знайшли рішення, як захистити смартфони військовослужбовців
Джерело фото: Катерина Черногоренко
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Центр інновацій при Міністерстві оборони України впроваджує технологію Mobile Device Management, яка має на меті захистити мобільні телефони військовослужбовців. За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катеринм Черногоренко, подібний підхід використовує армія США для підвищення кіберзахисту військових.

«Військові використовують особисті мобільні пристрої. І ми знайшли інноваційні рішення, як захистити їх. Для цього Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management», - повідомила Черногоренко.

За її словами, ця технологія забезпечує доступ до військового аналога App Store або Play Маркет.

«Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до додатків. Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 розроблені суто для війни, - зазначила вона.

Джерело фото: Катерина Черногоренко 

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