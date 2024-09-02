В Минобороны нашли решение, как защитить смартфоны военнослужащих

Подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных.

Источник фото: Екатерина Черногоренко

Центр инноваций при Министерстве обороны Украины внедряет технологию Mobile Device Management, направленную на защиту мобильных телефонов военнослужащих. По словам заместительницы министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерины Черногоренко, подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных.

«Военные используют личные мобильные устройства. И мы нашли инновационные решения, как защитить их. Для этого Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management», – сообщила Черногоренко.

По ее словам, эта технология обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет.

«После установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военный получит доступ к приложениям. Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 разработаны сугубо для войны, - отметила она.

Источник фото: Екатерина Черногоренко

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