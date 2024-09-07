Для військовослужбовців відмінили низку довідок для отримання компенсації за піднайом житла

Більше не вимагатимуть інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Уряд затвердив зміни, згідно з якими при отриманні компенсації на піднайом житла військовослужбовцям більше не потрібно буде надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Окрім того, з переліку документів для подання рапорту на виплату такої компенсації виключені копії довідок про реєстрацію місця проживання. Водночас обов’язок збирати окремі документи перекладено з військовослужбовців на їхніх командирів.

Також зміни врегульовують питання виплати грошової компенсації у випадку руйнування або пошкодження житла військовослужбовців внаслідок ведення бойових дiй.

«Ми скоротили кількість довідок і захистили права військовослужбовців, зокрема тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації. Тепер оформити грошову компенсацію за піднайом житла стане простіше, а скористатися цим правом зможе більша кількість захисників», – наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Інформацію про право власності на нерухоме майно відтепер буде перевіряти командир військової частини або керівник підрозділу, органу, закладу чи установи, що уповноважений приймати рішення щодо її виплати.

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