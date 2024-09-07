Для военнослужащих отменили ряд справок для получения компенсации за поднаем жилья

Больше не будут требовать информацию из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

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Правительство утвердило изменения, согласно которым при получении компенсации за поднаем жилья военнослужащим больше не нужно будет предоставлять информацию из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Кроме того, из перечня документов для представления рапорта на выплату такой компенсации исключены копии справок о регистрации места жительства. В то же время, обязанность собирать отдельные документы переведена с военнослужащих на их командиров.

Также изменения регулируют вопрос выплаты денежной компенсации в случае разрушения или повреждения жилья военнослужащих в результате ведения боевых действий.

«Мы сократили количество справок и защитили права военнослужащих, в том числе тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии российской федерации. Теперь оформить денежную компенсацию за поднаем жилья станет проще, а воспользоваться этим правом сможет большее количество защитников», – подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Информацию о праве собственности на недвижимое имущество теперь будет проверять командир воинской части или руководитель подразделения, органа, заведения или учреждения, который уполномоченный принимать решение о ее выплате.

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