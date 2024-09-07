Жители 20 областей уже могут провести госрегистрацию прав на недвижимое имущество через Портал Дія

Как зарегистрировать недвижимость на портале Дія.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, регистрация которых проведена до 1 января 2013 года в соответствии с действующим на момент их возникновения законодательством, может проводиться по заявлению, поданному в электронной форме через Портал Дія.

Как сообщают в Минюсте, на сегодняшний день государственная регистрация прав на недвижимое имущество через Портал Дія доступна уже в 20 областях, а именно:

в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, чтобы зарегистрировать недвижимость на портале Дія, нужно выбрать соответствующую услугу и внести необходимую информацию и сканированные копии документов и заверить заявление электронной подписью.

После этого государственный регистратор, при необходимости, самостоятельно отправит запрос в бюро технической инвентаризации, а затем внесет данные в реестр.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что украинцев, которые обращаются в суд, чтобы подтвердить право собственности на имущество, хотят освободить от уплаты судебного сбора. Коордштаб отметил на необходимости урегулирования регистрации прав на недвижимость для случаев, когда данные БТИ были потеряны из-за войны войны.

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