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На автодороге М-14 на Николаевщине в результате ДТП перевернулся грузовик – движение затруднено

17:33, 7 сентября 2024
Произошло ДТП с двумя грузовиками и легковым авто с опрокидыванием одного из грузовиков и блокировкой обоих полос движения.
На автодороге М-14 на Николаевщине в результате ДТП перевернулся грузовик – движение затруднено
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В Патрульной полиции Украины предупреждают водителей об усложнении движения на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Как сообщили в полиции, возле села Нечаяное произошло ДТП с двумя грузовиками и легковым авто с опрокидыванием одного из грузовиков и блокировкой обоих полос движения.

Таким образом, отмечают в полиции, движение по этому участку осложнено и возможно только для легкового транспорта.

«На месте работают все соответствующие службы. Патрульные осуществляют регулировку дорожного движения», - говорится в сообщении.

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