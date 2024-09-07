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На автодорозі М-14 на Миколаївщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка – рух ускладнено

17:33, 7 вересня 2024
Сталася ДТП з двома вантажівками та легковим авто з перекиданням однієї з вантажівок та блокуванням обох смуг руху.
На автодорозі М-14 на Миколаївщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка – рух ускладнено
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У Патрульній поліції України попереджають водіїв про ускладнення руху на автодорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ.

Як повідомили у поліції, біля села Нечаяне сталася ДТП з двома вантажівками та легковим авто з перекиданням однієї з вантажівок та блокуванням обох смуг руху.

Відтак, зазначають у поліції, рух цією ділянкою ускладнений та можливий лише для легкового транспорту.

«На місці працюють усі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху», - сказано у повідомленні.

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