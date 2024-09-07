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Мешканці 20 областей уже можуть провести держреєстрацію прав на нерухоме майно через Портал Дія

19:28, 7 вересня 2024
Як зареєструвати нерухомість на порталі Дія.
Мешканці 20 областей уже можуть провести держреєстрацію прав на нерухоме майно через Портал Дія
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Державна реєстрація прав на нерухоме майно, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їхнього виникнення, може проводитися за заявою, поданою в електронній формі через Портал Дія.

Як повідомляють у Мін'юсті, на сьогодні державна реєстрація прав на нерухоме майно через Портал Дія доступна вже у 20 областях, а саме:

у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано- Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Тау, щоб зареєструвати нерухомість на порталі Дія, потрібно вибрати відповідну послугу та внести необхідну інформацію та скановані копії документів і засвідчити заяву електронним підписом.

Після цього державний реєстратор, за необхідності, самостійно надішле запит у бюро технічної інвентаризації, а потім внесе дані в реєстр.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що українців, які звертаються до суду, щоб підтвердити право власності на майно, хочуть звільнити від сплати судового збору. Коордштаб наголосив на необхідності врегулювання реєстрації прав на нерухомість для випадків, коли дані БТІ були втрачені через війну.

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