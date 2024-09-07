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На Волині відкрили вогонь з рушниці по патрульних, які перевіряли інформацію про сусіда, який хворіє

20:45, 7 вересня 2024
До поліції надійшло звернення про те, що сусід, який хворіє, тривалий час не виходить на вулицю.
На Волині відкрили вогонь з рушниці по патрульних, які перевіряли інформацію про сусіда, який хворіє
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До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що сусід, який хворіє, тривалий час не виходить на вулицю. Відтак, патрульні поїхали на місце для з’ясування обставин, але, як пишуть у поліції, коли правоохоронці підійшли до вказаного будинку, по них вистрілили з мисливської рушниці. Інцидент трапився 4 вересня у селі Зміїнець Луцького району.

Із залученням бійців спецпідрозділу КОРД затримали чоловіка – ним виявився місцевий житель, пенсіонер.

Мисливську рушницю правоохоронці вилучили. Її направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом посягання на життя правоохоронця слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України.

У поліції пишуть, що нині вирішується питання про оголошення пінсіонеру підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Ніхто із поліцейських не постраждав.

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