На Волині відкрили вогонь з рушниці по патрульних, які перевіряли інформацію про сусіда, який хворіє

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що сусід, який хворіє, тривалий час не виходить на вулицю. Відтак, патрульні поїхали на місце для з’ясування обставин, але, як пишуть у поліції, коли правоохоронці підійшли до вказаного будинку, по них вистрілили з мисливської рушниці. Інцидент трапився 4 вересня у селі Зміїнець Луцького району.
Із залученням бійців спецпідрозділу КОРД затримали чоловіка – ним виявився місцевий житель, пенсіонер.
Мисливську рушницю правоохоронці вилучили. Її направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом посягання на життя правоохоронця слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України.
У поліції пишуть, що нині вирішується питання про оголошення пінсіонеру підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Ніхто із поліцейських не постраждав.
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