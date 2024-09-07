Суд призначив чоловіку 100 годин громадських робіт за те, що той покусав дружину

Мешканцю Закарпаття суд призначив 100 годин громадських робіт за те, що той покусав дружину.

На Закарпатті суд призначив чоловіку, який двічі вкусив дружину, 100 годин громадських робіт.

Про це йдеться у вироку Великоберезнянського районного суду (справа № 298/1660/24), який винесли 2 вересня.

Як встановив суд, чоловік близько 22 години увійшов до будинку, де знаходилася його дружина. У вироку суду говориться, що на ґрунті виниклих неприязних відносин із своєю дружиною, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, з метою спричинення тілесних ушкоджень, тримаючи правою рукою жінку за волосся на ліжку, чоловік два рази вкусив її в області спини, в результаті чого останній було спричинено тілесні ушкодження у вигляді дугоподібних саден на спині в ділянці лопатки справа та в ділянці правої нирки.

Чоловік свою вину визнав.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя визнала чоловіка винним в умисному легкому тілесному ушкодженні і призначила йому 100 годин громадських робіт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.