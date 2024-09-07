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Суд призначив чоловіку 100 годин громадських робіт за те, що той покусав дружину

20:27, 7 вересня 2024
Мешканцю Закарпаття суд призначив 100 годин громадських робіт за те, що той покусав дружину.
Суд призначив чоловіку 100 годин громадських робіт за те, що той покусав дружину
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На Закарпатті суд призначив чоловіку, який двічі вкусив дружину, 100 годин громадських робіт.

Про це йдеться у вироку Великоберезнянського районного суду (справа № 298/1660/24), який винесли 2 вересня.

Як встановив суд, чоловік близько 22 години увійшов до будинку, де знаходилася його дружина. У вироку суду говориться, що на ґрунті виниклих неприязних відносин із своєю дружиною, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, з метою спричинення тілесних ушкоджень, тримаючи правою рукою жінку за волосся на ліжку, чоловік два рази вкусив її в області спини, в результаті чого останній було спричинено тілесні ушкодження у вигляді дугоподібних саден на спині в ділянці лопатки справа та в ділянці правої нирки.

Чоловік свою вину визнав.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя визнала чоловіка винним в умисному легкому тілесному ушкодженні і призначила йому 100 годин громадських робіт.

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