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Суд назначил мужу 100 часов общественных работ за то, что тот покусал жену

20:27, 7 сентября 2024
Жителю Закарпатья суд назначил 100 часов общественных работ за то, что тот покусал жену.
Суд назначил мужу 100 часов общественных работ за то, что тот покусал жену
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На Закарпатье суд назначил мужчине, который дважды укусил жену, 100 часов общественных работ.

Об этом говорится в приговоре Великоберезнянского районного суда (дело №298/1660/24), вынесенном 2 сентября.

Как установил суд, мужчина около 22 часов вошел в дом, где находилась его жена. В приговоре суда говорится, что на почве возникших неприязненных отношений со своей женой, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно опасных последствий, действуя умышленно, с целью причинения телесных повреждений, держа правой рукой женщину за волосы на кровати, мужчина два раза укусил ее в области спины, в результате чего последней было причинено телесные повреждения в виде дугообразных ссадин на спине в области лопатки справа и в области правой почки.

Человек свою вину признал.

Исследовав все материалы дела, судья признала мужчину виновным в умышленном легком телесном повреждении и назначила ему 100 часов общественных работ.

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