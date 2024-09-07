Суд назначил мужу 100 часов общественных работ за то, что тот покусал жену

Жителю Закарпатья суд назначил 100 часов общественных работ за то, что тот покусал жену.

На Закарпатье суд назначил мужчине, который дважды укусил жену, 100 часов общественных работ.

Об этом говорится в приговоре Великоберезнянского районного суда (дело №298/1660/24), вынесенном 2 сентября.

Как установил суд, мужчина около 22 часов вошел в дом, где находилась его жена. В приговоре суда говорится, что на почве возникших неприязненных отношений со своей женой, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно опасных последствий, действуя умышленно, с целью причинения телесных повреждений, держа правой рукой женщину за волосы на кровати, мужчина два раза укусил ее в области спины, в результате чего последней было причинено телесные повреждения в виде дугообразных ссадин на спине в области лопатки справа и в области правой почки.

Человек свою вину признал.

Исследовав все материалы дела, судья признала мужчину виновным в умышленном легком телесном повреждении и назначила ему 100 часов общественных работ.

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