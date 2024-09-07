На Волыни открыли огонь из ружья по патрульным, которые проверяли информацию о соседе, который болеет

В полицию поступило обращение о том, что сосед, который болеет, длительное время не выходит на улицу.

К правоохранителям поступило сообщение о том, что сосед, который болеет, длительное время не выходит на улицу. Следовательно, патрульные поехали на место для выяснения обстоятельств, но, как пишут в полиции, когда правоохранители подошли к указанному дому, по ним выстрелили из охотничьего ружья. Инцидент произошел 4 сентября в селе Змиинец Луцкого района.

С привлечением бойцов спецподразделения КОРД задержали мужчину – им оказался местный житель, пенсионер.

Охотничье ружье правоохранители изъяли. Его направили на исследования в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту посягательства на жизнь правоохранителя следственные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

В полиции пишут, что в настоящее время решается вопрос об объявлении пенсионеру подозрения в совершении инкриминируемого преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Никто из полицейских не пострадал.

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