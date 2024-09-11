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Ентоні Блінкен анонсував виділення Україні понад $700 млн допомоги

20:19, 11 вересня 2024
Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет підтримки що включає фінансування для допомоги енергосистемі та гуманітарну допомогу.
Ентоні Блінкен анонсував виділення Україні понад $700 млн допомоги
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Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував виділення допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.

За даними Блінкена, частина допомоги буде спрямована на зміцнення енергосистеми, яку рф неодноразово піддавала ударам напередодні очікуваної важкої зими.

"Сьогодні ми оголошуємо про виділення 325 мільйонів доларів нового фінансування для відновлення української енергетики та електромереж", – повідомив Блінкен.

Держсекретар США також оголосив про гуманітарну підтримку у розмірі 290 мільйонів доларів для надання базових послуг – зокрема безпечної питної води, їжі та ліків – мільйонам людей в Україні та в регіоні, які були змушені покинути свої домівки.

"І, нарешті, ми оголошуємо про виділення 102 мільйонів доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування, щоб допомогти знешкодити наземні міни та боєприпаси, які рф залишила по всій Україні", – додав Блінкен.

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