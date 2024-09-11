Энтони Блинкен анонсировал выделение Украине более $700 млн помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете поддержки, включающем финансирование для помощи энергосистеме и гуманитарную помощь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.

По данным Блинкена, часть помощи будет направлена ​​на укрепление энергосистемы, которую россия неоднократно подвергала ударам накануне ожидаемой тяжелой зимы.

"Сегодня мы объявляем о выделении 325 миллионов долларов нового финансирования для возобновления украинской энергетики и электросетей", – сообщил Блинкен.

Госсекретарь США также объявил о гуманитарной поддержке в размере 290 миллионов долларов для предоставления базовых услуг – в том числе безопасной питьевой воды, пищи и лекарств – миллионам людей в Украине и регионе, которые были вынуждены покинуть свои дома.

"И, наконец, мы объявляем о выделении 102 миллионов долларов дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование, чтобы помочь обезвредить наземные мины и боеприпасы, которые рф оставила по всей Украине", - добавил Блинкен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.