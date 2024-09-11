Энтони Блинкен анонсировал выделение Украине более $700 млн помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.
По данным Блинкена, часть помощи будет направлена на укрепление энергосистемы, которую россия неоднократно подвергала ударам накануне ожидаемой тяжелой зимы.
"Сегодня мы объявляем о выделении 325 миллионов долларов нового финансирования для возобновления украинской энергетики и электросетей", – сообщил Блинкен.
Госсекретарь США также объявил о гуманитарной поддержке в размере 290 миллионов долларов для предоставления базовых услуг – в том числе безопасной питьевой воды, пищи и лекарств – миллионам людей в Украине и регионе, которые были вынуждены покинуть свои дома.
"И, наконец, мы объявляем о выделении 102 миллионов долларов дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование, чтобы помочь обезвредить наземные мины и боеприпасы, которые рф оставила по всей Украине", - добавил Блинкен.
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