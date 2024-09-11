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Вопрос дальнобойности Украины обсуждали, передам услышанный Джо Байдену, — госсекретарь США Энтони Блинкен

20:06, 11 сентября 2024
Эскалация – это фактор, который мы учитываем, но он не решающий, – отметил Энтони Блинкен.
Вопрос дальнобойности Украины обсуждали, передам услышанный Джо Байдену, — госсекретарь США Энтони Блинкен
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл в Киев, сообщил, что вопрос дальнобойности ударов Украины был обсужден. Он передаст услышанное президенту США Джо Байдену.

"Потребности меняются, меняется поле боя. Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация - это фактор, который мы учитываем, но он не решающий", - сказал Блинкен на брифинге.

Напомним, Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием. Кроме того, 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США разрешение Украины на дальнобойные удары по территории россии.

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