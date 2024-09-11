Питання далекобійності України обговорювали, передам почуте Джо Байдену, — держсекретар США Ентоні Блінкен

Ескалація - це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний, - зазначив Ентоні Блінкен.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Києва, повідомив, що питання далекобійності ударів України було обговорено. Він передасть почуте президенту сша Джо Байдену.

"Потреби змінюються, змінюється поле бою. Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація — це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний", — сказав Блінкен на брифінгу.

Нагадаємо, що Ентоні Блінкен заявив, що Байден «не виключає», що Україна може отримати дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю.

Крім того, 13 вересня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорить із президентом США дозвіл України на далекобійні удари по території росії.

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