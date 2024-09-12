У Києві на одній із вулиць стався прорив трубопроводу, рух транспорту обмежили

Витік стався на водопровідній магістралі діаметром 500 мм.

Фото: oboz.ua

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У четвер, 12 вересня, у Києві на розі вулиць Голосіївської та Горяної стався прорив трубопроводу. Фахівці «Київводоканалу» частково локалізували витік. Про це повідомили у КМДА.

«Витік стався на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, що проходить під проїжджою частиною. Тиск води в Голосіївському районі відновлено», - пишуть у КМДА.

На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль.

Зазначається, що наразі подальші роботи призупинені, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників припаркованих автомобілів залучили працівників поліції.

Рух транспорту обмежений двома смугами з чотирьох в напрямку проспекту Голосіївського.

За інформацією «Київводоканалу», тимчасово без водопостачання залишаються будинки за адресами: вул. Голосіївська 12, 14, 16

Фахівці направили автоцистерну з питною з питною водою, яка знаходиться за адресою: вул. Голосіївська, 12.

«Наразі триває відкачування води, для початку ремонтних робіт», - сказано у повідомленні.

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