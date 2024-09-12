В Киеве на одной из улиц произошел прорыв трубопровода, движение транспорта ограничили

Утечка произошла на водопроводной магистрали диаметром 500 мм.

Фото: oboz.ua

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В четверг, 12 сентября, в Киеве на пересечении улиц Голосеевской и Горяной произошел прорыв трубопровода. Специалисты «Киевводоканала» частично локализовали утечку. Об этом сообщили в КГГА.

«Утечка произошла на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, проходящей под проезжей частью. Давление воды в Голосеевском районе возобновлено», - пишут в КГГА.

На месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль.

Отмечается, что дальнейшие работы приостановлены, ведь рядом припаркованы и другие авто. Для поиска владельцев припаркованных автомобилей привлекли сотрудников полиции.

Движение транспорта ограничено двумя полосами из четырех в направлении проспекта Голосеевского.

По информации «Киевводоканала», временно без водоснабжения остаются дома по адресам: ул. Голосеевская 12, 14, 16.

Специалисты направили автоцистерну с питьевой водой, которая находится по адресу: ул. Голосеевская, 12.

«В настоящее время продолжается откачка воды, для начала ремонтных работ», - говорится в сообщении.

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