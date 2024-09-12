В Киеве автомобиль провалился под асфальт, видео

Инцидент произошел на улице Голосеевской.

В четверг, 12 сентября, в Киеве легковой автомобиль провалился под землю. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Голосеевской.

Также в сети обнародовали видео инцидента. На нем видно, что часть авто находится под асфальтом.

Как сообщили в КГГА, произошла утечка на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, проходящей под проезжей частью. Утечку воды частично локализовали.

«На месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль. Теперь дальнейшие работы приостановлены, ведь рядом припаркованы и другие авто. Для поиска владельцев припаркованных автомобилей привлекли сотрудников полиции», – заявили в КГГА.

Движение транспорта ограничено двумя полосами из четырех в направлении проспекта Голосеевского.

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