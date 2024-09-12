$18 000 за «трансфер» ухилянтів за кордон — у Львові затримали поліцейського та його спільника

Підозрювані налагодили схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

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У Львові правоохоронці повідомили про підозру поліцейському Управління патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції та місцевому мешканцю. Їм інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, передає Львівська обласна прокуратура.

У відомстві зазначають, що підозрювані налагодили схему нелегального виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

«За 18 000 доларів США чоловіки обіцяли надати пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України. Мова йде про оформлення військовозобов’язаного підмінним водієм рейсового автобусу», - заявили у прокуратурі.

Однією із гарантій успішного перетину кордону була оплата частинами. Частину обумовленої суми військовозобов’язаний сплачував у якості авансу, іншу частину – вже після перетину держкордону.

Львів’янина затримано під час отримання 10 000 доларів США.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також за рішенням суду правоохоронця відсторонено від займаної посади.

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