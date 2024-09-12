$18 000 за «трансфер» уклонистов за границу — во Львове задержали полицейского и его сообщника

Подозреваемые наладили схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове правоохранители сообщили о подозрении полицейскому Управления патрульной полиции во Львовской области Департамента патрульной полиции и местному жителю. Им инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, передает Львовская областная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что подозреваемые наладили схему нелегального выезда военнообязанных мужчин за границу.

«За 18 000 долларов США мужчины обещали предоставить пакет документов для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины. Речь идет об оформлении военнообязанного подменным водителем рейсового автобуса», - заявили в прокуратуре.

Одной из гарантий успешного пересечения границы была оплата по частям. Часть оговоренной суммы военнообязанный платил в качестве аванса, остальную часть – уже после пересечения госграницы.

Львовянина задержали при получении 10 000 долларов США.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемым судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Также по решению суда правоохранитель отстранен от занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.